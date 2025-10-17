В российском регионе рассказали о ночной атаке ВСУ

Слюсарь: ВСУ атаковали несколько районов Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 октября предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах», — рассказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что никто не пострадал. Сейчас уточняется вся информация о последствиях атак.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что ВСУ попытались атаковать город при помощи ракет.