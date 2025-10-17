Россия
10:07, 17 октября 2025

В Совфеде предупредили о возможных попытках срыва встречи Путина и Трампа

Сенатор Пушков: Запад может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны — противники мирного урегулирования ситуации на Украине могут попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«В период подготовки новой встречи между Путиным и Трампом маловероятно, чтобы президент США принял решение о предоставлении ракет [Tomahawk], если только, конечно, подготовка к саммиту не будет сорвана усилиями противников мирного урегулирования как в Европе, так и в Киеве», — считает парламентарий.

По его мнению, попытки сорвать встречу могут быть предприняты, однако они будут восприниматься в сложном контексте. Любая провокация, как пояснил Пушков, будет воспринята как та, что имеет цель сорвать встречу Путина и Трампа, что может обернуться против Украины и сказаться на позиции Трампа.

О подготовке к новой встрече Путина и Трампа стало известно после состоявшегося между президентами телефонного разговора вечером 16 октября. Президент США после него сообщил, что в скором времени встретится с Путиным в Будапеште.

