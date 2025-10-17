В США объяснили важность «Серых волков» для ядерной безопасности

TNI: Вертолеты Grey Wolf помогут охранять межконтинентальные ракеты от дронов

Вертолеты MH-139A Grey Wolf («Серый волк»), которые заказывают Военно-воздушные силы (ВВС) США, помогут охранять стартовые позиции межконтинентальных баллистических ракет от дронов. Важность «Серых волков» для ядерной безопасности объяснили в публикации The National Interest (TNI).

ВВС США заключили с компанией Boeing контракт на строительство восьми MH-139A. С ними общее количество этих вертолетов достигнет 34 единиц. Модификация англо-итальянского AgustaWestland AW139 предназначена для замены устаревающих вертолетов UH-1N. Эти машины используют для сопровождения конвоев и патрулирования стартовых позиций.

«Сегодня, с помощью беспилотных летательных аппаратов и другого нетрадиционного оружия, противник теоретически может атаковать американские ракетно-ядерные шахты способами, которые чрезвычайно трудно обнаружить или противодействовать им», — пишет издание.

Поэтому ВВС нужны современные вертолеты, которые позволят эффективно охранять инфраструктуру ядерных ракет, резюмировал автор.

Ранее в октябре компания Sikorsky представила беспилотную версию вертолета Black Hawk на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025. S-70UAS U-Hawk можно использовать для перевозки грузов и запуска малых дронов.