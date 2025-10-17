Наука и техника
11:48, 17 октября 2025Наука и техника

В США пообещали догнать Россию в одной технологии

Генерал-майор Бартоломес: США необходимы беспилотники наподобие «Гераней»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

США догонят Россию в производстве дронов-камикадзе вроде российских «Гераней», которые активно используются в специальной военной операции, заявил изданию TWZ командующий 25-й пехотной дивизии армии США генерал-майор Джеймс Бартоломес.

Американский офицер, отвечающий за подразделение на Гавайях, признал, что США необходимы беспилотники наподобие «Гераней», которые в перспективе могли бы сыграть большую роль в военных кампаниях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Думаю, мы сможем очень быстро наверстать упущенное», — пообещал командующий.

По его словам, Соединенным Штатам «абсолютно необходимо быстро создать этот потенциал» и «нужно опробовать его в нашем регионе; нам также нужно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сделать то же самое». К преимуществам «Гераней» офицер отнес их дешевизну и простоту в производстве и сборке, что наделяет дрон «именно тем типом возможностей, который мы хотели бы иметь для наших союзников и партнеров в регионе».

Ранее издание зафиксировало резко возросшее давление Вооруженных сил России на украинскую военную логистическую инфраструктуру.

В сентябре портал заметил, что США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней» — клонов одноименных российских дронов-камикадзе.

