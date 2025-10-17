Мир
05:26, 17 октября 2025Мир

В США усомнились в готовности России и Украины к сделке

Вице-президент США Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы к сделке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия и Украина пока не готовы к заключению сделки. С таким мнением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Newsmax.

«Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке», — пояснил Вэнс.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит делать всю необходимую работу, чтобы в итоге добиться завершения конфликта на Украине, однако пока Киев и Москва не находятся в точке, в которой они смогут заключить сделку.

Президенты России и США Трамп и Путин провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

