В центре российского города возле мусорных баков нашли брошенного младенца

В Санкт-Петербурге возле мусорных баков нашли младенца

В центре Санкт-Петербурга возле мусорных баков нашли брошенного в коляске младенца. Об этом пишет 78.ru.

Со слов нашедших ребенка прохожих, на вид ему около трех месяцев. Издание сообщает, что младенца осмотрели медики. Предварительно, он здоров.

По факту оставления младенца в опасности возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

