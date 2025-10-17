Россия
09:57, 17 октября 2025

В центре российского города возле мусорных баков нашли брошенного младенца

В Санкт-Петербурге возле мусорных баков нашли младенца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга возле мусорных баков нашли брошенного в коляске младенца. Об этом пишет 78.ru.

Со слов нашедших ребенка прохожих, на вид ему около трех месяцев. Издание сообщает, что младенца осмотрели медики. Предварительно, он здоров.

По факту оставления младенца в опасности возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

Ранее под Кызылом женщина оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке, а затем ушла в магазин. Обратно она не вернулась.

