19:19, 17 октября 2025Экономика

Владельцев стратегического порта обвинили в контрабанде

Елизавета Городищева
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генеральная прокуратура России полагает, что владельцы ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) занимаются контрабандой пищевой продукции из таких стран, как Турция и Азербайджан. Об этом сообщили в РБК.

Соответствующее обвинение прозвучало 17 октября в Арбитражном суде Краснодарского края, где прошло первое заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 100 процентов ООО «Предприятие Туапсинский морской порт» и ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Было сказано, что доставленная контрабандой продукция продается на контролируемых этими же владельцами оптовых овощных базах и рынках в Краснодарском крае.

В конце сентября Генпрокуратура России потребовала вернуть в обращение государства ТМКП. Ведомство полагает, что в результате череды сделок, совершенных в целях легализации, стратегический объект неоднократно менял хозяев. Конечным владельцем оказался иностранный офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

