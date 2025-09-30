Силовые структуры
06:46, 30 сентября 2025

Генпрокуратура потребовала вернуть России стратегический порт

«Ъ»: Генпрокуратура потребовала вернуть России стратегический порт в Туапсе
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Генпрокуратура России потребовала вернуть в обращение государства Туапсинский морской коммерческий порт. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Надзорное ведомство считает, что в результате череды сделок, совершенных в целях легализации, стратегический объект неоднократно менял хозяев. Конечным владельцем оказался иностранный офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Официальный владелец перегрузочного терминала Шахлар Новрузов был задержан 1 сентября по обвинению в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Предприниматель является одним из самых заметных представителей диаспоры Азербайджана на Кубани.

