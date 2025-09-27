Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 27 сентября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура подала иск к владельцу торгового порта Туапсе

Генеральная прокуратура подала иск к владельцу торгового порта Туапсе Новрузову
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск к владельцу торгового порта Туапсе Шахлару Новрузову. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Ответчиком по иску вместе с самим Новрузовым является «Вониксель Лимитед», являющаяся учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Третьим ответчиком по делу стал бизнесмен и бывший топ-менеджер компании «Инжтрансстрой» Олег Басин. В числе ответчиков также указано СИЗО-5 ФСИН России по Краснодарскому краю, так как Новрузов в настоящий момент пребывает в этом следственном изоляторе.

Шахлар Новрузов, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре, был задержан 1 сентября по обвинению в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Предприниматель является одним из самых заметных представителей диаспоры Азербайджана на Кубани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о новой большой войне

    В отношении обманувшей фанатов «Руки вверх!» кассирши возбудили уголовное дело

    Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

    Украину обвинили в поставках дронов-камикадзе террористам по всему миру

    По российской нефтеперекачивающей станции нанесен удар

    Генпрокуратура подала иск к владельцу торгового порта Туапсе

    В Госдуме высказались об уехавших артистах

    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»

    Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти

    На Украине объявили в розыск главу «Росатома»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости