Генпрокуратура подала иск к владельцу торгового порта Туапсе

Генеральная прокуратура подала иск к владельцу торгового порта Туапсе Новрузову

Генеральная прокуратура России подала иск к владельцу торгового порта Туапсе Шахлару Новрузову. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Ответчиком по иску вместе с самим Новрузовым является «Вониксель Лимитед», являющаяся учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Третьим ответчиком по делу стал бизнесмен и бывший топ-менеджер компании «Инжтрансстрой» Олег Басин. В числе ответчиков также указано СИЗО-5 ФСИН России по Краснодарскому краю, так как Новрузов в настоящий момент пребывает в этом следственном изоляторе.

Шахлар Новрузов, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре, был задержан 1 сентября по обвинению в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Предприниматель является одним из самых заметных представителей диаспоры Азербайджана на Кубани.