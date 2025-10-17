Бывший СССР
Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

Военкор Котенок: ВСУ упорно сопротивляются, но отступят из Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Мирнограде в Донецкой народной республике (ДНР) тяжелое, им придется отступить из этих городов. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, логистика и транспортация раненых в ВСУ затруднены, так как почти все трассы, ведущие к этим городам, обстреливаются российскими войсками. Военкор добавил, что украинские войска упорно сопротивляются, используя подземные коммуникации. При этом, по словам корреспондента, Красноармейск больше не играет такую важную роль для них.

«Дальнейшее сопротивление ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации, кроме роста потерь, грозит последующим разрушением городов. Тактика Киева — "не свое не жалко"», — написал он.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские войска расширяют выступ под Добропольем на красноармейском направлении, стягивая туда войска. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России ведут масштабное наступление в Донбассе, чтобы повторить успех под Добропольем.

