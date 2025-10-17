Бывший СССР
Зеленский пропустил вопрос на встрече с Трампом

Зеленский пропустил вопрос в свой адрес на встрече с Трампом в Белом доме
Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пропустил вопрос в свой адрес. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

Первые вопросы журналисты задавали американскому лидеру. Однако в какой-то момент журналистка обратилась к Зеленскому и задала ему вопрос. «Этот вопрос мне?» — уточнил глава Украины, цитату приводит РИА Новости. Агентство отметило, что в ответ репортер напомнила украинскому лидеру, что именно он является Зеленским.

17 октября Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. Украинский лидер опоздал на полчаса. При встрече Трамп похлопал коллегу по спине и показал кулак журналистам.

