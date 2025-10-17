Силовые структуры
18:54, 17 октября 2025

Возившие россиян в автобусах мигранты оказались вне закона

Самарских полицейских отстранили от работы за незаконную выдачу прав мигрантам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двух полицейских из Самарской области заподозрили в незаконной выдаче водительских удостоверений мигрантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

По предварительным данным, силовики получили взятку за замену национальных водительских удостоверений иностранцев на водительские удостоверения РФ вне законного порядка. Их уже отстранили от работы.

Местные СМИ сообщали, что эти мигранты якобы работали в сфере пассажирских перевозок.

Ранее в Саратове задержали подростка, который вскрыл сейф маминой подруги и купил на ее деньги две отечественных машины.

