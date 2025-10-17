Забота о себе
02:00, 17 октября 2025Забота о себе

Врачи прооперировали не целовавшегося с женой из-за большого носа мужчину

Terra: Шотландцу с ринофимой врачи уменьшили нос ради поцелуев с женой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @theeverclinic

Врачи уменьшили нос жителю Шотландии Джерарду Макалису, который на протяжении нескольких лет не целовался с женой. Его историю рассказало издание Terra.

Медики диагностировали 68-летнему шотландцу ринофиму — доброкачественную опухоль носа. По его словам, до хирургического вмешательства прохожие постоянно оборачивались на него. Нос мужчины стал настолько большим, что нависал над губами, из-за чего он 10 лет не мог целоваться с женой.

В конечном итоге супруга Макалиса устала это терпеть и записала мужа в больницу, где на протяжении четырех часов ему удаляли избыток кожи и корректировали форму носа. «Операция полностью изменила мою жизнь. Жена говорит, что я снова стал тем человеком, которым был раньше», — поделился впечатлениями пенсионер. Медики тем временем заявили, что это самая масштабная работа, которую они когда-либо делали.

Ранее британка Грейс Брэнд обнаружила у себя язву во рту. Позже ей диагностировали рак, из-за которого она лишилась части языка.

