Подпольщики поспособствовали возвращению домой насильно мобилизованных украинцев

В Чернигове взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ

В Чернигове подпольное движение Stop Grave взорвало одну из основных вышек спецсвязи Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы способствовать возвращению домой насильно мобилизованных украинцев. Об этом рассказал один из представителей движения, передает РИА Новости.

«Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой», — рассказал собеседник агентства.

Подпольщик также заявил, что вся спецтехника на месте выведена из строя. Вышка является крупным узлом связи и вывод ее из строя нарушит управление подразделениями на линии фронта, уточнил собеседник.

