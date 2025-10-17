Бывший СССР
Подпольщики поспособствовали возвращению домой насильно мобилизованных украинцев

В Чернигове взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Чернигове подпольное движение Stop Grave взорвало одну из основных вышек спецсвязи Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы способствовать возвращению домой насильно мобилизованных украинцев. Об этом рассказал один из представителей движения, передает РИА Новости.

«Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой», — рассказал собеседник агентства.

Подпольщик также заявил, что вся спецтехника на месте выведена из строя. Вышка является крупным узлом связи и вывод ее из строя нарушит управление подразделениями на линии фронта, уточнил собеседник.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин рассказал, что Украину ждет гражданская война после окончания специальной военной операции (СВО). По его словам, украинский президент Владимир Зеленский и его офис зарабатывают на военном конфликте, так как в стране нет заводов.

