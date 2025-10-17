Пленный боец ВСУ Чикин: Украину ждет гражданская война после окончания СВО

Украину ждет гражданская война после окончания специальной военной операции (СВО), заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чикин, пишет РИА Новости.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский и руководство страны зарабатывают на военном конфликте, так как в стране нет заводов, «они частные, карьеры частные, деньги неоткуда брать».

«Когда прекратятся боевые действия, на Украине будет гражданская война», — предрек он.

Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продление мобилизации и военного положения негативно сказывается и раскалывает украинское общество.