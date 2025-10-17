Украину ждет гражданская война после окончания специальной военной операции (СВО), заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чикин, пишет РИА Новости.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский и руководство страны зарабатывают на военном конфликте, так как в стране нет заводов, «они частные, карьеры частные, деньги неоткуда брать».
«Когда прекратятся боевые действия, на Украине будет гражданская война», — предрек он.
Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продление мобилизации и военного положения негативно сказывается и раскалывает украинское общество.