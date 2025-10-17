Вылетевшие из Турции, Египта и ОАЭ самолеты с россиянами вынужденно изменили маршрут

Три летевших в Казань из-за границы самолета направили в другие аэропорты России

Три самолета с россиянами на борту, летевших в Казань из-за границы, направили в другие аэропорты страны во время атак БПЛА. Об этом сообщает сайт TourDom.

Вылетевшие из Турции, Египта и ОАЭ в Россию воздушные суда вынужденно изменили маршрут. Так, лайнер Corendon Airlines, выполнявший рейс из Антальи, приземлился в Уфе. Борт авиакомпании Flydubai из Дубая сел в Екатеринбурге, а летевший из Шарм-эш-Шейха самолет AlMasria Universal Airlines закружил над Тольятти и приземлился в авиагавани назначения на семь часов позже.

В итоге из-за ночных ограничений в воздушных гаванях задержались десятки рейсов. Так, борт AlMasria из Казани в Египет вылетит на семь часов позже, а Corendon Airlines в Анталью — на шесть часов позже. Из Сочи самолеты Red Wings отправятся в Турцию с задержкой на пять часов, а в грузинские города Тбилиси и Батуми — с опозданием на четыре и три часа.

Меры по обеспечению безопасности вводились также на аэродромах Самары, Краснодара, Нижнего Новгорода, Уфы, Саратова, Ульяновска, Ярославля, Нижнекамска, Ижевска и Калуги. Ранее появились кадры, как толпы туристов укрываются от атак беспилотников в коридорах сочинского отеля.