Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью более трех миллионов рублей

13:34, 17 октября 2025

Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась роскошными украшениями. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Сначала 50-летняя знаменитость продемонстрировала покупку в виде белых кожаных туфель Chanel за 325 тысяч рублей. Затем она продемонстрировала кремовую сумку в виде жемчужины, стоимость которой составляет 40 950 долларов (более трех миллионов рублей).

В сентябре Рудковская оценила высказывание журналистки Ксении Собчак о ее любви к Dior. Жену фигуриста Евгения Плющенко возмутили слова журналистки и блогера Сергея Григорьева-Апполонова, известного как Grey Wiese, о подлинности ее коллекции вещей люксового бренда.

