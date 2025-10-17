Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) военкора РИА Новости Ивана Зуева. Комментарий дипломата опубликован на сайте министерства.

Захарова заявила, что профильные международные организации закрывают глаза на атаки ВСУ на сотрудников СМИ. Представитель МИД России выразила мнение, что своим бездействием эти организации потворствуют расправам над журналистами.

«Требуем от профильных многосторонних институтов, в первую очередь от действующего Гендиректора ЮНЕСКО, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ООН по правам человека, а также от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности, незамедлительно осудив очередное злодеяние киевского режима», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что МИД России будет добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки расправы над российским военкором.

О смерти Зуева сообщалось 16 октября. Военкор погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника.