16:02, 17 октября 2025Силовые структуры

Защита известного российского писателя обжаловала приговор

Защита писателя Быкова обжаловала приговор по делу о фейках о ВС России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Защита известного российского писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в суде, но дата ее рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что в Москве Черемушкинский суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

В обвинительном заключении говорится, что писатель, находясь за пределами России, во время выступления на YouTube изложил ложные сведения о якобы имевшихся жертвах после ракетного обстрела.

