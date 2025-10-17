Зеленский захотел получить одно разрешение от Трампа

Зеленский хочет получить от Трампа разрешение на покупку любого оружия США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом хочет добиться разрешения на закупку любого оружия США без ограничений. Об этом в беседе с Axios сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, глава Украины намерен расширить номенклатуру закупаемых вооружений. «Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений», — поделился Ермак.

Он также указал на недостаток механизма, при котором оружие покупают страны НАТО и затем передают Киеву. Это происходит с задержками, объяснил Ермак, подчеркнув, что особенно это касается систем противовоздушной обороны.

Встреча Зеленского и Трампа состоится 17 октября. Президент Украины уже прилетел в США.