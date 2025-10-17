Из жизни
09:35, 17 октября 2025Из жизни

Женщина обманула жениха и его семью на 1,3 миллиона рублей после пяти лет отношений

В Великобритании мошенница обманула семью жениха на 1,3 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Liga Petersone / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мошенница Шарлотта Блэквелл получила штраф за уклонение от общественных работ, к которым ее приговорили после обмана семьи жениха. Об этом сообщает Wales Online.

Блэквелл обручилась с бойфрендом Дэниелом Томасом после пяти лет отношений и убедила его семью, что их свадьба пройдет за границей. Женщина показала им поддельные билеты и документы о бронировании отелей и потребовала с них 12 682 фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

Однако Блэквелл так и не организовала свадьбу, а просто присвоила деньги себе. Ее обман разоблачила туристическая компания, которой она также предоставила фальшивые документы. Сотрудники объяснили, что заподозрили неладное, заметив в бумагах орфографические ошибки. На допросе женщина призналась, что обманула родственников Томаса, чтобы покрыть игорные долги.

Оказалось, что Блэквелл не впервые обвиняют в мошенничестве. В августе прошлого года она пыталась получить деньги от благотворительной организации Morgan's Army, помогающей больным раком детям. Блэквелл утверждала, что ее дочь нуждается в дорогостоящем лечении в немецкой клинике, в то время как она находилась в ремиссии. Ее приговорили к условному сроку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина симулировала рак и попала под суд. На выданные ей на лечение деньги она сделала себе пластическую операцию по увеличению груди и отдохнула на курорте.

