Женщина годами врала о раке и увеличила себе грудь на выданные ей на лечение деньги

В Великобритании женщина симулировала рак и попала под суд. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя Лора Макферсон, мать двоих детей, на протяжении нескольких лет лгала живущему с ней Джону Леонарду, основателю платформы для благотворительных сборов по борьбе с онкологическими заболеваниями Ultra Events, о том, что у нее диагностировали рак. Она говорила ему и дочери, что врачи нашли у нее опухоли в груди, кишечнике, яичниках и матке.

Женщина заставила его оплатить мастэктомию и дорогостоящее лечение в Австрии, а на самом деле отдыхала на курорте, а затем сделала пластическую операцию по увеличению груди. Она регулярно просила у Леонарда деньги на процедуры с марта 2017 года по январь 2022 года. Чтобы диагноз британки звучал убедительнее, она даже делала постановочные фото из больницы.

Макферсон получила два года исправительных работ, избежав тюремного заключения. Теперь суд постановил, что мошенница должна вернуть мужчине 30,7 тысячи фунтов (около 3,3 миллиона рублей), полученных обманным путем. «Трудно представить, как человек может быть настолько расчетливым и жестоким по отношению к тем, кто любил и заботился о ней», — заявил судья Джонатан Стро во время процесса.

