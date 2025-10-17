Жители Чукотки застряли на две недели в другом городе из-за нехватки самолетов

Жители чукотского поселка Провидения застряли в Анадыре из-за нехватки самолетов

Жители чукотского поселка Провидения застряли в Анадыре на две недели из-за нехватки самолетов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что домой из другого города не могут вернуться минимум 35 жителей Провидения. Большинство из них — многодетные матери и пожилые люди, которые прибыли в Анадырь для обследования. Рейсы из поселка выполняются раз в месяц, на ближайшие даты билеты раскуплены.

17 октября власти Чукотки провели встречу с застрявшими в Анадыре людьми и объявили, что для них не будут выделены дополнительные самолеты — это не выгодно. При этом глава «Чукотавиа» пообещал посадить на рейс 21 октября 12 человек. Сообщается, что жители Провидения боятся, что им придется задержаться в Анадыре до Нового года. Многие из них снимают квартиры в городе на свои деньги.

Одна из пострадавших Мария (имя изменено) рассказала, что ближайший аэропорт находится в поселке городского типа Угольные Копи, добраться до него можно только на глиссере. «Вчера две женщины переправились, заплатив 3,5 тысячи рублей (в среднем билет стоит 500 рублей) в надежде сесть на рейс в качестве подсадных пассажиров. Но дополнительный самолет вчера не запустили», — рассказала жительница Провидения.

