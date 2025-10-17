Журналист высмеял приезд делегации Зеленского в США

Журналист Боуз: Ермака встретили в Вашингтоне два сторонника Украины

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с делегацией сторонников Владимира Зеленского в Вашингтоне, состоящей двух человек. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз пошутил, что делегацию Зеленского встретили «огромной толпой». «Два человека», — написал он с иронией. К публикации журналист прикрепил видео, на котором Ермак и его помощник подходят к паре человек с плакатами и флагом Украины.

Ранее Зеленский прилетел в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По прилете у трапа его не встретил ни один представитель Соединенных Штатов.

