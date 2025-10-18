18 октября в России отмечают День памяти войсковой казачьей славы, в мире — Международный день галстука и Всемирный день менопаузы. Православные вспоминают святителя Петра Московского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках, родившихся 18 октября, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День памяти войсковой казачьей славы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В состав российского войска казаки вошли в 1570 году. С тех пор они принимали участие во многих судьбоносных сражениях, в том числе на полях Отечественной войны 1812 года и в ключевых битвах Великой Отечественной.

18 октября стал праздником казачьего войска еще при императоре Николае I, в 1813 году. Позже, в СССР, торжество перестали официально отмечать. Возродили праздник уже в современной России — в 2000 году, по инициативе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Праздники в мире

Международный день галстука

Первые упоминания о галстуках относятся эпохе Древнего Египта, в Древнем Китае этот аксессуар также пользовался популярностью. Однако по-настоящему первый тренд на галстуки задал король Франции Людовик XIV — этот элемент гардероба он позаимствовал из униформы хорватских всадников, носивших шейные платки, завязанные бантом.

В Россию галстуки привез Петр I. Причем императору пришлось издать указ, запрещающий придворным сморкаться в иноземный аксессуар.

Всемирный день менопаузы

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Этот День был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничестве с Международным обществом по проблемам менопаузы. Главная цель — привлечь внимание к здоровью женщин и осветить тему, которая для многих до сих пор является закрытой.

Средний возраст наступления менопаузы — 51 год. В первые несколько лет после нее организм женщины стремительно теряет костную массу, также могут начать прогрессировать изменения сосудов. В связи с этим повышается риск развития остеопороза и сердечных заболеваний. Нивелировать симптомы, связанные с дефицитом женских половых гормонов, можно с помощью заместительной гормональной терапии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 октября

Всемирный день конфет;

Всемирный день женского счастья;

День европейского бобра;

Европейский день борьбы с торговлей людьми.

Какой церковный праздник 18 октября

День памяти святителя Петра Московского, митрополита Киевского и Всея Руси

В 12 лет будущий митрополит Петр поступил в монастырь. По достижении священства он основал свою обитель у реки Рати. В 1308 году Петра, к тому времени известного своими духовными подвигами, возвели на Русскую митрополию. Руководить церковью ему довелось в годы татаро-монгольского ига и княжеских междоусобиц.

Главным подвигом митрополита Петра Церковь считает борьбу за единство Русского государства. Все время своего служения он призывал князей объединиться против захватчиков и, согласно преданию, пророчески предсказал освобождение от власти Золотой Орды. Святой также сделал вклад в возвышение Москвы как политического и духовного центра — в 1325 году Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 18 октября

День памяти мученицы Харитины Амисийской;

День памяти преподобной Харитины, княгини Литовской;

День памяти мученицы Мамелхвы Персидской;

День памяти преподобного Григория Хандзтийского.

Приметы на 18 октября

По народному календарю, 18 октября — Харитинин день. В это время на Руси было принято садиться за ткацкие станки. Первая вытканная нить считалась «животворной»: ее надевали на запястье левой руки, чтобы защититься от сглаза.

В Харитинин день было запрещено ходить на свидания в темной одежде. Считалось, что это приведет к расставанию;

Если 18 октября в небе летают галки и вороны, значит, скоро выпадет снег;

А вот если в лесу трещат деревья, то погода в ближайшие дни будет теплая.

Кто родился 18 октября

Сергей Безруков (52 года)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Актер Сергей Безруков сыграл главную роль в культовом сериале «Бригада», который принес ему всероссийскую известность. Позже он снимался в фильмах «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима», сериалах «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин» и многих других проектах. В 2008 году Безрукову присвоили звание народного артиста РФ.

Жан-Клод Ван Дамм — американский актер бельгийского происхождения, культурист и мастер боевых искусств. Снялся в таких фильмах, как «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Кровавый спорт», «Трудная мишень», «Патруль времени» и многих других. Всего в фильмографии актера около 80 кинокартин.

Кто еще родился 18 октября