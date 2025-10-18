Россия
05:30, 18 октября 2025Россия

Алаудинов сообщил о создании особой зоны в Сумской области

Алаудинов сообщил о зоне в Сумской области, где Ахмат сжигает все, что шевелится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Бойцы спецназа «Ахмат» на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Сумской области создали зону, где «сжигают все, что шевелится». Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В зоне ЛБС, на участке 10-15 километров, уже техника противника почти не ездит. Потому что мы сжигаем все, что там шевелится. Ну некие попытки продвижения, они у них есть, в то же самое время хочу отметить, что результат эффективность, наверное, подразделений ВСУ Украины, она очень низкая», — заявил он.

Алаудинов добавил, что в последнее время бойцы спецназа также уничтожили большое количество украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на данном участке.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать позиции «Ахмата» в направлении села Алексеевка в Сумской области. Аэроразведка и воздушное патрулирование территории нарушили эти планы, отметил он, по военным сработал гексакоптер.

