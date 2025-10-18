Культура
13:15, 18 октября 2025Культура

Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате

Интернет-поэт Алквиад обвинил Аллегрову и Крутого в плагиате песни «Одна»
Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Сергей Кротиков, известный как интернет-поэт и исполнитель Алквиад, обвинил певицу Ирину Аллегрову и композитора Игоря Крутого в плагиате песни «Одна». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Автор публикации утверждает, что композиция изначально была его стихотворением «Она сидела у окна», созданным в 2008 году. Впоследствии интернет-поэт написал на него музыку.

По словам Кротикова, в августе 2025 года Аллегрова и Крутой спели песню на фестивале «Новая волна», объявив автором некоего Николая. Позже композиция появилась на стриминговых платформах с авторством Алквиада, однако с мужчиной никто не связывался.

«Мы готовим документы [в суд]. Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен — на старости лет так поступить», — признался Кротиков в беседе с РЕН ТВ.

Ранее Аллегрова ответила на вопрос о том, не возникала ли между ней и Крутым искра за многие годы дружеских отношений. Певица заявила, что они с композитором подходят друг другу.

