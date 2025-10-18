Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

ВС России заняли Плещеевку в Донецкой народной республике

Армия России заняла Плещеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие «Южной» группировки войск.

Кроме того, за минувшие сутки российским дальнобойным оружием была нанесена серия ударов по объектам украинской военной инфраструктуры, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило о прорыве вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Продвижение составило до четырех километров, после занятия населенного пункта Приволье российским войскам открывается возможность для дальнейшего развития наступления, отметили там.