Минобороны сообщило о прорыве вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России продвинулись на четыре километра после занятия Приволья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны сообщило о прорыве российских подразделений вглубь обороны ВСУ в зоне СВО. Сообщение о результатах боев в окрестностях населенного пункта Приволье в Днепропетровской области опубликовано в Telegram-канале министерства.

Армия России установила контроль над Привольем 17 октября.

В результате боев за указанный населенный пункт подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на четыре километра вглубь украинской обороны, подчеркнули в российском военном ведомстве. Прорыв позволил им выйти к реке Янчур, создав тем самым условия для дальнейшего развития наступления, отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, 17 октября российские войска установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. На этом участке линии боевого соприкосновения бои ведут солдаты, прапорщики и офицеры группировки войск «Запад». Общее руководство спецоперацией осуществляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

