Число погибших при пожаре в жилом доме в Новосибирске увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области в Telegram.

«Погибли четыре человека: один мужчина и три женщины», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что еще четыре человека пострадали, они были доставлены в медучреждение. Самостоятельно эвакуировались 17 человек.

Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.

О пожаре стало известно вечером в пятницу, 17 октября. Возгорание произошло на площади 600 квадратных метров. Кровля частично обрушилась.

