Три человека погибли при пожаре в российском городе

МЧС: Пожар в многоквартирном доме в Новосибирске унес жизни трех человек
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Новосибирске произошел пожар в многоквартирном деревянном доме. Погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло на площади 600 квадратных метров. Кровля частично обрушилась. До этого сообщалось, что три человека госпитализированы. На пожаре были обнаружены тела двух человек, уточнили в ведомстве. Позже обнаружили тело третьего погибшего.

Ранее сообщалось, что врыв произошел на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Городская администрация подтвердила информацию об инциденте: здание цеха получило повреждения, есть пострадавшие.

