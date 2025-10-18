Три человека погибли при пожаре в российском городе

В Новосибирске произошел пожар в многоквартирном деревянном доме. Погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание произошло на площади 600 квадратных метров. Кровля частично обрушилась. До этого сообщалось, что три человека госпитализированы. На пожаре были обнаружены тела двух человек, уточнили в ведомстве. Позже обнаружили тело третьего погибшего.
Ранее сообщалось, что врыв произошел на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Городская администрация подтвердила информацию об инциденте: здание цеха получило повреждения, есть пострадавшие.