Два человека, проживавших в ПВР Херсонской области, стали жертвами налета ВСУ

Два человека, проживавшие в пункте временного размещения (ПВР) Херсонской области, стали жертвами налета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале в субботу, 18 октября.

Прошлой ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа не смогла спастись семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина. Также был нанесен ряд ударов по жилому сектору, повреждения получили дома местных, рассказал глава Херсонской области.

Ранее, 17 октября, стало известно, что двое взрослых и 10-летний ребенок не выжили в результате обстрела ВСУ города Алешки. По словам Сальдо, также в результате ударов со стороны украинских войск пострадал Дом культуры «Мелиоратор» в Каховке и загорелся топливный резервуар на АЗС в Каланчаке. После обстрела 23 населенных пункта области оказались обесточены.

До этого чиновник говорил, что рассуждать о завершении спецоперации на Украине в 2025 году преждевременно, поскольку элиты стран Запада усиленно пытаются затянуть конфликт.