Двое жителей российского региона пострадали после атак ВСУ

Гладков: Двое жителей Белгородской области ранены после атак ВСУ

Двое жителей Белгородской области пострадали после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены два мирных жителя. В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки», — написал Гладков.

По его словам, второй пострадавший — житель села Козинка, наступивший на взрывное устройство. Он был доставлен в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины, ему оказывают помощь.

Ранее сообщалось о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Беспилотники самолетного типа были поражены в субботу, 18 октября, в период с 08:00 до 10:00 мск. В промежутке между 10:00 и 13:00 мск над Белгородской областью сбили еще восемь беспилотников.