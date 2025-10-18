Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 18 октября 2025Россия

Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

Минобороны: Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

В российском небе были сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Количество уничтоженных БПЛА министерство обороны страны раскрыло в своем Telegram-канале.

«В период с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Беспилотники самолетного типа были поражены в субботу, 18 октября, в период с 08:00 до 10:00 мск.

Кроме того, в Минобороны подсчитали уничтоженные за ночь беспилотники ВСУ. Суммарно был сбит 41 БПЛА, а больше всего пришлось на Брянскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости