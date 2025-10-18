Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

Минобороны: Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ

В российском небе были сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Количество уничтоженных БПЛА министерство обороны страны раскрыло в своем Telegram-канале.

«В период с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Беспилотники самолетного типа были поражены в субботу, 18 октября, в период с 08:00 до 10:00 мск.

Кроме того, в Минобороны подсчитали уничтоженные за ночь беспилотники ВСУ. Суммарно был сбит 41 БПЛА, а больше всего пришлось на Брянскую область.