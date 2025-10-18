Двух российских детей нашли без признаков жизни в канализационном коллекторе

В Кемеровской области двое детей погибли в канализационном коллекторе

В Кемеровской области нашли двух десятилетних детей без признаков жизни в заброшенном канализационном коллекторе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, ЧП произошло в Прокопьевске. Двое мальчиков решили проверить, что находится под люком, открыли его и полезли внутрь. Предварительно дети стали задыхаться и не смогли выбраться.

Известно, что ранее коллектор принадлежал колбасной фабрике, однако предприятие давно закрылось.

