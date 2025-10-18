Россия
14:27, 18 октября 2025

Двух российских детей нашли без признаков жизни в канализационном коллекторе

В Кемеровской области двое детей погибли в канализационном коллекторе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кемеровской области нашли двух десятилетних детей без признаков жизни в заброшенном канализационном коллекторе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, ЧП произошло в Прокопьевске. Двое мальчиков решили проверить, что находится под люком, открыли его и полезли внутрь. Предварительно дети стали задыхаться и не смогли выбраться.

Известно, что ранее коллектор принадлежал колбасной фабрике, однако предприятие давно закрылось.

Ранее сообщалось, что на Камчатке супруги поели консервированных грибов и заразились ботулизмом.

