Россияне поели консервированных грибов и оказались в реанимации

Shot: На Камчатке супруги поели консервированных грибов и заразились ботулизмом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Камчатке супруги поели консервированных грибов и заразились ботулизмом. Россияне после трапезы оказались в реанимационном отделении, об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям издания, у мужа и жены появились рвота, головокружение, слабость, сильное двоение в глазах. Они начали несвязно говорить.

Супругов доставили в больницу. Муж находится в тяжелом состоянии. Его избраннице повезло чуть больше — ее уже перевели из реанимации в стационарное отделение.

До этого сообщалось, что в Махачкале шесть человек заразились ботулизмом из-за банок с соленьями. Пострадавшие были направлены в республиканский инфекционный центр. За их жизни начали бороться врачи, одну из женщин поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Еще раньше семья из Тверской области насмерть отравилась грибами.

