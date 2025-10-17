Россияне поели консервированных грибов и оказались в реанимации

Shot: На Камчатке супруги поели консервированных грибов и заразились ботулизмом

На Камчатке супруги поели консервированных грибов и заразились ботулизмом. Россияне после трапезы оказались в реанимационном отделении, об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям издания, у мужа и жены появились рвота, головокружение, слабость, сильное двоение в глазах. Они начали несвязно говорить.

Супругов доставили в больницу. Муж находится в тяжелом состоянии. Его избраннице повезло чуть больше — ее уже перевели из реанимации в стационарное отделение.

До этого сообщалось, что в Махачкале шесть человек заразились ботулизмом из-за банок с соленьями. Пострадавшие были направлены в республиканский инфекционный центр. За их жизни начали бороться врачи, одну из женщин поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Еще раньше семья из Тверской области насмерть отравилась грибами.