Россияне заразились ботулизмом из-за закруток

Две семьи с ботулизмом из-за закруток госпитализировали в Дагестане

В Махачкале в Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Смертельно опасные банки попали на застолье двух российских семей. После праздничной трапезы люди с тяжелыми формами ботулизма были направлены в республиканский инфекционный центр. Сейчас за их жизни борются врачи, одну из пострадавших поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как утверждает Baza, ботулизмом можно заразиться от обыкновенных домашних солений. Одной частички почвы иногда достаточно, чтобы в еду попали клостридии ботулизма. В тоже время вкус и запах солений не меняются, крышка банки не вздувается.

По сведениям Telegram-канала Shot, члены двух семей в Махачкале ели соленые огурцы и помидоры, спустя несколько часов после ужина им стало плохо.

Ранее стало известно, что семья из Тверской области насмерть отравилась грибами.