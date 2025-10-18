Спорт
FIS провела опрос федераций о допуске российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) направила письмо национальным лыжным федерациям с опросом о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. Об этом сообщает NRK.

По информации издания, федерация направила странам членам-FIS обращение, в котором перечислены причины, по которым белорусским и российским лыжникам важно вернуться на международную арену. «Ни один спортсмен не может сам решать, где ему родиться. Уделяя особое внимание этому, мы должны поддерживать всех спортсменов и следить за тем, чтобы они не использовались в качестве орудия в политической игре», — говорится в тексте письма.

Организаторы заявили о намерении сделать результаты голосования конфиденциальными. Ответы на опрос будут использованы исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут обнародованы.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

