14:44, 18 октября 2025Экономика

«Газпром» подал иск к крупной химической корпорации

«Газпром» подал иск к российскому филиалу химической корпорации Linde
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Газпром» подал иск к российскому филиалу крупной химической корпорации Linde. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из картотеки следует, что иск был зарегистрирован 17 октября и рассматривается в первой инстанции. При этом ответчиками по делу проходят зарегистрированная в Самаре «Линда ГМБХ», а также британская юридическая фирма Pinsent Masons и компания из Германии Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH. Никаких дополнительных подробностей не сообщается.

Компания Linde свернула бизнес в России в 2022 году после начала специальной военной операции. Уже после этого, в октябре 2024-го, к ней был подан иск на 85,7 миллиарда рублей. Истцом тогда стал оператор строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода «Газпром переработка Благовещенск».

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании «Русхимальянс» к Linde о взыскании с нее 993 миллионов евро и 44 миллиардов рублей. Он касался невыполнения условий контракта на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства.

