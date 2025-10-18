Трамп рассказал о губах пресс-секретаря Белого дома

Трамп: Губы пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт двигаются, как пулемет

Президент США Дональд Трамп прокомментировал работу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One.

В ходе общения с журналистами он спросил, следует ли ему заменить ее. При этом он сам отметил, что Левитт отлично справляется. Кроме того, американский лидер сделал несколько комментариев о ее внешности. «Это лицо... и эти губы, они двигаются как пулемет, да?», — спросил Трамп.

Ранее Кэролайн Левитт грубо ответила журналисту на вопрос о Будапеште. Репортер уточнил у нее, кто именно предложил встретиться в столице Венгрии. «Твоя мама», — отметила Левитт.