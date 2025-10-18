Ценности
Люксовый бренд часов зарегистрировал товарный знак в России

Бренд Rolex зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте
Алина Черненко

Фото: ARND WIEGMANN / Reuters

Ушедший из России люксовый бренд часов Rolex зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Соответствующий документ оказался в распоряжении Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Уточняется, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №37. Это позволяет компании оказывать услуги по ремонту и сервисному обслуживанию часов, а также проводить консультации.

По данным источника, исключительные права на товарный знак компания получила до 2035 года.

Ранее стало известно, что испанская компания Inditex, владеющая марками Zara и Bershka, захотела вернуться на российский рынок. Роспатент зарегистрировал соответствующий торговый знак, заявка на который была подана еще 1 марта из Испании.

