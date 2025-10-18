Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:11, 18 октября 2025Россия

Медведев прокомментировал встречу Трампа с плаксивым попрошайкой Зеленским

Медведев: Отказ Трампа поставлять Tomahawk не остановит всю помощь Запада Киеву
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Telegram.

Трамп принял Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Вопреки ожиданиям Киева, глава Белого дома не объявил о решении передать Украине ракеты Tomahawk.

По его словам, несмотря на пожелание Трампа завершить конфликт так, чтобы обе стороны чувствовали себя победителями, «это не наш случай». Медведев заявил, что такой итог не устроит не только Москву, но и Киев. «И наркоупырь со товарищи это отлично понимают», — отметил он.

Относительно решения Трампа по Tomahawk, Медведев расценил его как блеф «в лучших традициях отправки ядерных субмарин». Имелись в виду слова американского лидера об отправке атомных субмарин к берегам России.

Ранее итоги переговоров Трампа и Зеленского подвели в Госдуме. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отказ передать Киеву ракеты связан с последним телефонным разговором Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    На Западе раскрыли планы ЕС перед встречей Путина и Трампа

    Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

    У бывших грузинских политиков нашли миллионы долларов

    Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

    В России высказались о чувствах Путина к Зеленскому

    Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

    Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

    ВСУ ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника

    Дзюба оценил победы сборной России в товарищеских матчах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости