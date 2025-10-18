В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из США с набором разочарований. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.
Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом состоялась в пятницу, 17 октября.
По мнению Слуцкого, Трамп дал понять Зеленскому, что не придерживается концепции «войны до последнего украинца». Позиция американского лидера основана в том числе и на итогах общения с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер ЛДПР.
Ранее о провале Зеленского в США заявили во Франции. Политик Флориан Филиппо указал, что теперь у Зеленского осталась всего одна опция — согласиться на переговоры с Россией.