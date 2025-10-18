Мотоцикл Папы Римского ушел с молотка

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV продали на аукционе за 156 тысяч евро

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV продали в Мюнхене. Как сообщил аукционный дом RM Sotheby's, BMW R 18 Transcontinental 2024 года выпуска ушел с молотка за 156 тысяч евро.

Организаторы торгов на странице лота уточнили, что мотоцикл был подарен Папе Римскому Льву XIV в сентябре 2025 года, при этом понтифик оставил автограф на топливном баке BMW. Сама модель была изготовлена по индивидуальному заказу.

«Вырученные средства будут переданы Missio Austria — возглавляемой Папой Римским благотворительной организации, которая планирует оказывать помощь детям Мадагаскара», — отметили в RM Sotheby's.

