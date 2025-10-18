Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 18 октября 2025Ценности

Мотоцикл Папы Римского ушел с молотка

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV продали на аукционе за 156 тысяч евро
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RM Sotheby’s

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV продали в Мюнхене. Как сообщил аукционный дом RM Sotheby's, BMW R 18 Transcontinental 2024 года выпуска ушел с молотка за 156 тысяч евро.

Организаторы торгов на странице лота уточнили, что мотоцикл был подарен Папе Римскому Льву XIV в сентябре 2025 года, при этом понтифик оставил автограф на топливном баке BMW. Сама модель была изготовлена по индивидуальному заказу.

«Вырученные средства будут переданы Missio Austria — возглавляемой Папой Римским благотворительной организации, которая планирует оказывать помощь детям Мадагаскара», — отметили в RM Sotheby's.

Ранее дилер предметов коллекционирования Paul Fraser Collectibles выставил на продажу очки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Государственный деятель использовал вариант в круглой черепаховой оправе для чтения и носил их во время своего второго срока на посту главы правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал об испытаниях перспективного российского оружия

    Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

    Попавший в плен солдат ВСУ обратился к бывшим сослуживцам

    Несколько тысяч протестующих пришли к зданию Службы национальной безопасности Армении

    12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту

    Мотоцикл Папы Римского ушел с молотка

    «Краснодар» победил аутсайдера РПЛ

    Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

    Голого россиянина обнаружили бездыханным на балийской вилле

    В Москве начали проверку из-за избиения собаки в лифте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости