16:37, 18 октября 2025Из жизни

Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

Антонина Черташ
Кадр: Daily Mail

Житель Великобритании нашел старшего брата, которого мать отдала на усыновление. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Марк Торп всю жизнь хранил в памяти образ таинственного младенца со старого снимка в спальне матери Дайан. Когда ему было пять, она рассказала, что мальчик на детском фото — его старший брат Кевин. Женщина даже сделала татуировку с изображением мальчика. Еще в детстве Торп узнал, что мать родила Кевина, когда ей было 19, и родители заставили отдать его в другую семью. По словам Торпа, Дайан никогда не забывала о старшем сыне и воспринимала произошедшее как личную трагедию.

В 2023 году Дайан не стало. Вскоре после этого британец в очередной раз наткнулся на фото брата. Случайно найденный снимок заставил его задуматься о том, чтобы найти Кевина. Он обратился в телепрограмму Long Lost Family с просьбой о помощи. Команде телешоу удалось найти 55-летнего Кевина в Глостершире, где он жил под именем Мартин, которое ему дали приемные родители. Мужчины познакомились, и Мартин был до слез тронут историей биологической матери.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Ранее в США женщина спустя 80 лет разлуки воссоединилась с братом, о существовании которого не подозревала. Их разлучили в младенчестве. Это произошло после того, как их мать попала в больницу с серьезной послеродовой депрессией, а отец не смог о них заботиться.

