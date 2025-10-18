На Аляске оценили идею строительства тоннеля из России

Житель Аляски Логинов: Тоннель из России будет востребован

Тоннель из России в американский штат Аляска будет востребован. Таким мнением с «Аргументами и фактами» поделился житель города Анкоридж Илья Логинов, оценивший идею строительства.

«Если тоннель будет построен, то и востребован он, конечно, тоже будет. Вопрос только насколько сильно, — сказал Логинов. — Люди пока сомневаются, что проект действительно реализуют. Но общее отношение скорее положительное».

Он добавил, что и сам положительно относится к перспективе создания тоннеля, поскольку это стало бы «мощным сигналом о сотрудничестве стран».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По его мнению, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.