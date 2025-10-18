Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 18 октября 2025Мир

На Аляске оценили идею строительства тоннеля из России

Житель Аляски Логинов: Тоннель из России будет востребован
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yereth Rosen / Reuters

Тоннель из России в американский штат Аляска будет востребован. Таким мнением с «Аргументами и фактами» поделился житель города Анкоридж Илья Логинов, оценивший идею строительства.

«Если тоннель будет построен, то и востребован он, конечно, тоже будет. Вопрос только насколько сильно, — сказал Логинов. — Люди пока сомневаются, что проект действительно реализуют. Но общее отношение скорее положительное».

Он добавил, что и сам положительно относится к перспективе создания тоннеля, поскольку это стало бы «мощным сигналом о сотрудничестве стран».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По его мнению, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    На Западе раскрыли планы ЕС перед встречей Путина и Трампа

    Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

    У бывших грузинских политиков нашли миллионы долларов

    Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

    В России высказались о чувствах Путина к Зеленскому

    Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

    Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

    ВСУ ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника

    Дзюба оценил победы сборной России в товарищеских матчах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости