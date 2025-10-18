Бывший СССР
На Украине начали критиковать реформы Сырского

РИА Новости: На Украине начали критиковать проводимые Сырским военные реформы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине начали критиковать реформы, проводимые главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что одними из поводов для недовольств стали централизованная система управления войсками и низкий уровень подготовки бригад.

«Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, после реформы Сырского в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами», —подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

    Все новости