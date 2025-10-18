На Украине подвели тревожные итоги встречи Зеленского и Трампа

«Страна.ua»: Трамп сломал стратегию Зеленского по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским сломал его стратегию по конфликту с Россией. О тревожных итогах переговоров пишет издание «Страна.ua».

Утверждается, что Зеленский рассчитывал достичь трех вещей: усиления давления на РФ, продолжения военной помощи и передачи ракет Tomahawk. Однако, судя по последовавшим заявлениям украинского президента, ни одного из этих вопросов решить не удалось.

«Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон вернется на "тропу войны" с РФ», — указано в статье.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп и Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Они охарактеризовали прошедшие в Белом доме переговоры как «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию».