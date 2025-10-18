Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 18 октября 2025Мир

Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

Политолог Тимофеев: На позицию Трампа по ракетам Tomahawk повлияла твердость РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Woody Paschall / U.S. Navy / Handout / Reuters

На позицию президента США Дональда Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk повлияла твердость России. На это указал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в комментарии РИА Новости.

«Здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев», — подчеркнул он.

По словам политолога, вопрос о ракетах Tomahawk был элементом политического торга между США и Россией. В связи с этим не исключено, что администрация Трампа вновь может вернуться к его обсуждению, но пока это решение взято на паузу. Кроме того, существуют и другие более совершенные системы вооружений, которые Украина может получить от Соединенных Штатов, добавил Тимофеев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что ключевой целью украинской делегации на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме было получение ракет Tomahawk. При этом для американского лидера эти переговоры носили формальный характер, добавил депутат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    На Западе раскрыли планы ЕС перед встречей Путина и Трампа

    Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

    У бывших грузинских политиков нашли миллионы долларов

    Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

    В России высказались о чувствах Путина к Зеленскому

    Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

    Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

    ВСУ ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника

    Дзюба оценил победы сборной России в товарищеских матчах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости