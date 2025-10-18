Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:44, 18 октября 2025Из жизни

Оставленные 166 миллионов лет назад следы динозавров нашли в известняковом карьере

В Британии палеонтологи нашли самую длинную цепочку следов динозавров в Европе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

В британском графстве Оксфордшир палеонтологи обнаружили самую протяженную тропу динозавров из когда-либо найденных в Европе. Об этом сообщает The Independent.

Во время работ в известняковом карьере Dewars Farm недалеко от города Бистер ученые нашли уникальную цепочку окаменелых отпечатков. Протяженность тропы, оставленной гигантскими ящерами, составляет 220 метров, и на ней сохранились сотни индивидуальных следов. Возраст находки оценивается в 166 миллионов лет.

По словам ученых, следы принадлежат динозаврам вида Cetiosaurus, которые достигали 16 метров в длину и весили до десяти тонн. Исследователи из Оксфордского музея естественной истории и Бирмингемского университета смогли по отпечаткам определить, что животное двигалось со скоростью около 6–8 километров в час. «Мы работаем на этом месте с 2022 года и постепенно открываем все больше и больше, — рассказал доктор Дункан Мердок из Оксфордского музея. — Этим летом мы расчистили четыре дорожки следов, самая длинная из которых составляет 220 метров, с почти сотней отдельных отпечатков. Каждый имеет длину почти метр».

Палеонтолог Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета отметила, что столь масштабная находка является редкой для Великобритании. В настоящее время следы тщательно документируют, после чего их планируют закрыть грунтом для сохранности. Обсуждения о возможных будущих раскопках ведутся с природоохранными органами и операторами карьера.

Материалы по теме:
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019
Цветная революция Раскрыто происхождение негров и азиатов
Цветная революцияРаскрыто происхождение негров и азиатов
9 июня 2017

Ранее сообщалось, что под парковкой музея в Денвере, США, нашли останки небольшого травоядного динозавра, жившего 67,5 миллиона лет назад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости